Поиски пропавшей 3-месячной девочки из Кемерова прекращены

СЕГОДНЯ 11:24 2019-12-30T11:51:18+03:00

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Несколько дней родственники, волонтеры и сотрудники правоохранительных органов разыскивали 3-месячную девочку. Поиски прекращены. Тело ребенка обнаружили в хозяйственной сумке, оставленной на обочине дороги.

36-летняя кемеровчанка сбежала из дома вместе со своей 3-месячной дочкой 24 декабря. Спустя несколько часов машину, в которой находилась беглянка, остановили на границе Томской и Кемеровской областей. А вот ребенка там не оказалось. Лишь 30 декабря в результате кропотливой и слаженной работы тело 3-месячной девочки нашли в сугробе на обочине дороги в хозяйственной сумке.

- Поисковые мероприятия осложнялись тем, что задержанная не могла указать точное место, где она оставила тело дочери. Поисковой группой в составе порядка 120 человек на протяжении нескольких дней было осмотрено около 40 километров территории вдоль автомобильной дороги Яшкино - Юрга, - сообщает пресс-служба следственного управления СК РФ по Кемеровской области.

Мать девочки заявила, что дочь поперхнулась, и она, посчитав, что ребенок умер, оставила ее тело на обочине дороги. Точную причину смерти грудного ребенка предстоит установить судебно-медицинской экспертизе. В отношении матери возбуждено уголовное дело об убийстве малолетнего ребенка.

ИСТОЧНИК KP.RU