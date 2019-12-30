В Кузбассе назначен новый начальник главного управления по работе со СМИ
В структуре администрации Кузбасса в понедельник, 30 декабря, произошли очередные кадровые изменения. На должность начальника главного управления по работе со СМИ назначен Алексей Доронгов.
Алексей Доронгов родился 10 октября 1980 года в поселке Ягодном Магаданской области. Окончил в 2006 году Кемеровский государственный университет по специальности «Журналистика». С 2003 по 2011 год работал на Губернском телевизионном и радиовещательном канале «Кузбасс».
В главном управлении по работе со средствами массовой информации Алексей Доронгов работает с 2012 года. До настоящего момента он замещал должность замначальника главного управления.
ИСТОЧНИК KP.RU