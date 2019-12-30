Новокузнечанку дважды наказали за незаконную продажу пиротехники

СЕГОДНЯ 13:23 2019-12-30T14:42:07+03:00

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В Новокузнецке в ходе профилактической операции «Пиротехника - Ель» полицейские дважды привлекли к ответственности продавца торговой точки. Женщина без разрешения продавала пиротехнику.

Киоск, в котором торговали петардами и бенгальскими огнями с нарушениями, находился в подземном переходе Центрального района города. Проверка показала, что пиротехника находилась в свободном доступе покупателей и лежала на витрине вперемешку с другими товарами. Сопроводительных документов и сертификатов на продукцию у продавца не было.

- 27-летняя продавщица пояснила, что реализовывала данную продукцию по собственной инициативе без разрешения работодателя, - рассказали в ГУ МВД по Кемеровской области. - Таким образом новокузнечанка надеялась получить дополнительный доход.

В итоге из оборота было изъято более 920 пиротехнических изделий, а в отношении женщины составлен административный протокол.

Однако нарушительницу это не остановило. Через несколько дней полицейские вновь проверили ту же торговую точку и снова обнаружили на витрине бенгальские огни. Женщина пояснила, что вновь стала торговать пиротехникой, так как перед праздниками на нее вырос спрос. Стражи порядка изъяли около 40 упаковок бенгальских огней и составили еще один протокол. Собранные материалы переданы в мировой суд. Наказание за незаконную продажу пиротехники предусматривает четыре тысячи рублей штрафа с конфискацией продукции.

ИСТОЧНИК KP.RU