Жительница Кузбасса заплатит 200 тысяч рублей за пьяную езду

СЕГОДНЯ 14:01 2019-12-30T14:43:34+03:00

Она решила съездить за сигаретами и была уверена в своей трезвости

Изменить размер текста: A A

В Тяжинском районе по время патрулирования инспекторы ГИБДД остановили автомобиль Nissan, который выехал на встречную полосу. За рулем находилась женщина с признаками опьянения.

Как выяснилось, 33–летняя местная жительница решила съездить за сигаретами, но была уверена в своей трезвости, хотя накануне вечером употребляла спиртное. Освидетельствование подтвердило то, что женщина находится в состоянии опьянения. При этом уровень алкоголя в выдыхаемом ею воздухе в четыре раза превысил допустимую норму.

Кроме того, оказалось, что за руль женщина садится пьяной не в первый раз. В 2018 году суд приговорил ее за такое нарушение к 80 часам обязательных работ и на полтора года лишил права управлять автомобилем.

- В отношении задержанной было возбуждено очередное уголовное дело, - сообщили в ГУ МВД по Кемеровской области. - Изучив собранные материалы, суд признал жительницу Тяжинского района виновной в совершении инкриминируемого преступления.

С учетом ранее вынесенного наказания женщине назначили 200 тысяч рублей штрафа и лишили права управлять автомобилем на два года.

ИСТОЧНИК KP.RU