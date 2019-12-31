2019-12-31T05:21:46+03:00
Общество

С 1 января в Новокузнецке заработают новые автобусные маршруты

Один из них станет самым протяженным для Новокузнецка
Екатерина РОМАНОВА
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С 1 января в Новокузнецке заработают новые автобусные маршрутыС 1 января в Новокузнецке заработают новые автобусные маршрутыФото: Михаил ФРОЛОВ
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Уже с Нового года в Новокузнецке появятся два новых автобусных маршрута. Один из них будет работать по короткой схеме, а другой, напротив, будет самым протяженным.

Автобус, следующий по маршруту №50 пойдет от Левого берега по улице Дружбы до 2-й горбольницы. Оттуда он проследует до кинотеатра Сибирь к Дому быта и обратно по улице Кирова до Левого берега. В пресс-службе Управления по транспорту и связи города Новокузнецка отметили, что такой маршрут востребован: сейчас, например, от остановки «2-я горбольница» до «Музея искусств» невозможно добраться без пересадок. Также благодаря новому маршруту улицы Кутузова и Кузнецова станут более доступными.

Второй маршрут, по №87, станет самым протяженным для Новокузнецка. Он будет проходить от остановочного пункта «Абашево», через Новобайдаевку, Советскую площадь, Левый берег, Кузнецкстроевский проспект, Рембыттехнику до остановочного пункта «Космонавтов в Новоильинском районе.

- На социологическом исследовании, которое проводило Управление по транспорту и связи администрации Новокузнецка на портале нашновокузнецк.рф в начале года этот маршрут оказался самым востребованным. Интервал движения в пиковое время составит 20 минут, - отметили в прсс-службе УТиС города.

ИСТОЧНИК KP.RU

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