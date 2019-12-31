2019-12-31T06:36:49+03:00
Происшествия

В Кузбассе в аварии с грузовиками погиб мужчина

Смертельная авария произошла в Беловском районе
Ирина АВТУШКО
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В Кузбассе в аварии с грузовиками погиб мужчина. Фото: ГИБДД Беловского района/ vk.comВ Кузбассе в аварии с грузовиками погиб мужчина. Фото: ГИБДД Беловского района/ vk.com
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В Беловском районе 29 декабря произошла смертельная авария с участием двух грузовиков. В результате один человек погиб на месте.

Как рассказали в районной ГИБДД, инцидент произошел на участке автодороги Ленинск-Кузнецкий - ПрокопьевскНовокузнецк. Установлено, что водитель автомобиля ГАЗ А21R32 не смог проконтролировать движение и выехал на правую обочину, где столкнулся со стоящим там грузовиком МАЗ 437041.

-В результате автоаварии водитель автомобиля ГАЗ А21R32 скончался на месте до приезда скорой медицинской помощи. В настоящее время по факту данного ДТП проводится проверка, - сообщили в ведомстве.

ИСТОЧНИК KP.RU

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