В центре Кемерова из-за празднования Нового года ограничат движение и отключат реверс
В Кемерове на центральных улицах в связи с празднованием Нового года изменится организация движения. Об этом сообщили в администрации областного центра.
Так, 31 декабря будет временно ограничено движение по проспекту Советскому - от улицы Красной до улицы 50 лет Октября. Запрет будет действовать часов 31 декабря 2019 года с 22.00 до 5.00 1 января 2020 года.
Кроме того, будет отключено реверсивное движение по проспекту Советскому - от проспекта Притомского до улицы Красной 31 декабря 2019 с 16.00 по 8 января 2020 года.
В режим выходного дня будет переведена работа девяти светофоров на следующих перекрестках:
-пр. Советский - пр. Октябрьский;
-пр. Советский - ул. Мичурина;
-пр. Советский - ул. Красная;
-пр. Советский - ул. Кирова;
-пр. Советский - пр. Кузнецкий;
-пр. Кузнецкий - ул. Островского;
-Логовое шоссе - ул. Суворова;
-пр. Химиков – бр. Строителей;
-пр. Химиков – ул. Волгоградская.
ИСТОЧНИК KP.RU