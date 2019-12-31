2019-12-31T07:11:24+03:00
Общество

В центре Кемерова из-за празднования Нового года ограничат движение и отключат реверс

Также изменится работа нескольких светофоров
Ирина АВТУШКО
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В центре Кемерова из-за празднования Нового года ограничат движение и отключат реверс. Фото: Пресс-служба администрации города КемеровоВ центре Кемерова из-за празднования Нового года ограничат движение и отключат реверс. Фото: Пресс-служба администрации города Кемерово
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В Кемерове на центральных улицах в связи с празднованием Нового года изменится организация движения. Об этом сообщили в администрации областного центра.

Так, 31 декабря будет временно ограничено движение по проспекту Советскому - от улицы Красной до улицы 50 лет Октября. Запрет будет действовать часов 31 декабря 2019 года с 22.00 до 5.00 1 января 2020 года.

Кроме того, будет отключено реверсивное движение по проспекту Советскому - от проспекта Притомского до улицы Красной 31 декабря 2019 с 16.00 по 8 января 2020 года.

В режим выходного дня будет переведена работа девяти светофоров на следующих перекрестках:

-пр. Советский - пр. Октябрьский;

-пр. Советский - ул. Мичурина;

-пр. Советский - ул. Красная;

-пр. Советский - ул. Кирова;

-пр. Советский - пр. Кузнецкий;

-пр. Кузнецкий - ул. Островского;

-Логовое шоссе - ул. Суворова;

-пр. Химиков – бр. Строителей;

-пр. Химиков – ул. Волгоградская.

ИСТОЧНИК KP.RU

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