В Кемерове опубликован график работы поликлиник в новогодние праздники
На праздничные дни в Кемерове сформирован график работы стационаров и поликлиник. В них назначены дежурные бригады медперсонала.
Как сообщили в администрации города, в каждом учреждении врачи готовы оказать необходимую помощь. Жители областного центра могут обращаться в поликлиники за лечением 2, 4, 6 и 8 января с 8.00 до 14.00.
В круглосуточном режиме будут работать станции скорой медицинской помощи, травмпунктов и Кемеровского областного клинического наркологического диспансера.
В Кемеровское областное патологоанатомическое бюро и Кемеровское областное клиническое бюро судебно-медицинской экспертизы можно будет обратиться 2, 4, 6 и 8 января с 8.00 до 14.00. Муниципальное предприятие «Спецбюро» будет работать ежедневно.
-Круглосуточный телефон экстренной медицинской помощи – (384-2) 31-00-05. На обращения отвечают врачи высшей категории, - добавили в мэрии. - За телефонной консультацией можно обращаться по вопросам, связанным с оказанием медицинской помощи, за исключением рекомендаций по курсовому лечению.
ИСТОЧНИК KP.RU