2019-12-31T07:52:51+03:00
Общество

В Кемерове опубликован график работы поликлиник в новогодние праздники

В городе сформированы дежурные бригады медиков
Ирина АВТУШКО
Поделиться:
В Кемерове опубликован график работы поликлиник в новогодние праздникиВ Кемерове опубликован график работы поликлиник в новогодние праздникиФото: Олег РУКАВИЦЫН
Изменить размер текста:

На праздничные дни в Кемерове сформирован график работы стационаров и поликлиник. В них назначены дежурные бригады медперсонала.

Как сообщили в администрации города, в каждом учреждении врачи готовы оказать необходимую помощь. Жители областного центра могут обращаться в поликлиники за лечением 2, 4, 6 и 8 января с 8.00 до 14.00.

В круглосуточном режиме будут работать станции скорой медицинской помощи, травмпунктов и Кемеровского областного клинического наркологического диспансера.

В Кемеровское областное патологоанатомическое бюро и Кемеровское областное клиническое бюро судебно-медицинской экспертизы можно будет обратиться 2, 4, 6 и 8 января с 8.00 до 14.00. Муниципальное предприятие «Спецбюро» будет работать ежедневно.

-Круглосуточный телефон экстренной медицинской помощи – (384-2) 31-00-05. На обращения отвечают врачи высшей категории, - добавили в мэрии. - За телефонной консультацией можно обращаться по вопросам, связанным с оказанием медицинской помощи, за исключением рекомендаций по курсовому лечению.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Гигантскую автоелку из 150 машин зажгли в Кемерове
В Кузбассе открылась новая современная школа
В Кемерове опубликован график работы поликлиник в новогодние праздники
В центре Кемерова из-за празднования Нового года ограничат движение и отключат реверс
В Кузбассе в аварии с грузовиками погиб мужчина
В новогоднюю ночь на площади Советов в Кемерове пройдет Open-air
С 1 января в Новокузнецке заработают новые автобусные маршруты
Жительница Кузбасса заплатит 200 тысяч рублей за пьяную езду
Новокузнечанку дважды наказали за незаконную продажу пиротехники
Новый год в Кузбассе начнется с плюсовой температуры
В Кузбассе назначен новый начальник главного управления по работе со СМИ
Поиски пропавшей 3-месячной девочки из Кемерова прекращены
Кузбассовцы проплыли километр в ледяной воде
Шахтер из Кузбасса отсудил 600 тысяч рублей за травму
РСХБ первым из российских банков разместил вечные бонды на 150 миллионов евро
В Кузбассе назначен новый замгубернатора по здравоохранению и социальной политике
Замгубернатора Кузбасса ушел в отставку
В Новокузнецке пройдет международный турнир по воркауту
Елочку из 150 автомобилей собрали в Междуреченске
Присяжные не поверили кузбассовцу и отправили в тюрьму