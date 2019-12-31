СЕГОДНЯ 07:52 2019-12-31T07:52:51+03:00

В Кемерове опубликован график работы поликлиник в новогодние праздники Фото: Олег РУКАВИЦЫН

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На праздничные дни в Кемерове сформирован график работы стационаров и поликлиник. В них назначены дежурные бригады медперсонала.

Как сообщили в администрации города, в каждом учреждении врачи готовы оказать необходимую помощь. Жители областного центра могут обращаться в поликлиники за лечением 2, 4, 6 и 8 января с 8.00 до 14.00.

В круглосуточном режиме будут работать станции скорой медицинской помощи, травмпунктов и Кемеровского областного клинического наркологического диспансера.

В Кемеровское областное патологоанатомическое бюро и Кемеровское областное клиническое бюро судебно-медицинской экспертизы можно будет обратиться 2, 4, 6 и 8 января с 8.00 до 14.00. Муниципальное предприятие «Спецбюро» будет работать ежедневно.

-Круглосуточный телефон экстренной медицинской помощи – (384-2) 31-00-05. На обращения отвечают врачи высшей категории, - добавили в мэрии. - За телефонной консультацией можно обращаться по вопросам, связанным с оказанием медицинской помощи, за исключением рекомендаций по курсовому лечению.

ИСТОЧНИК KP.RU