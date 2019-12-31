2019-12-31T09:30:58+03:00
Происшествия

В Кузбассе при обгоне перевернулся пассажирский автобус

Инцидент произошел в Анжеро-Судженске [Видео]
Мария КОЛОСОВА
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В Кузбассе при обгоне перевернулся пассажирский автобус. Фото: Zello.АвтоКанал: Анжеро - Судженск/ vk.comВ Кузбассе при обгоне перевернулся пассажирский автобус. Фото: Zello.АвтоКанал: Анжеро - Судженск/ vk.com
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Утром, 31 декабря, в соцсетях появилось видео аварии с участием пассажирского автобуса. Авария произошла в Анжеро-Судженске.

-Автобус с пассажирами при обгоне перевернулся на улице Пушкина, - сообщил автор видео, которое появилось в соцсетях.

В Анжеро-Судженске перевернулся пассажирский автобус.Видео: Zello.АвтоКанал: Анжеро - Судженск/ vk.com

На опубликованных кадрах видно, что автобус вылетел с дороги и лег на бок в сугробах на обочине. На месте уже работают специалисты и техника оперативных служб. На данный момент о пострадавших или погибших информации нет. Все обстоятельства произошедшего устанавливаются.

ИСТОЧНИК KP.RU

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