В Кузбассе при обгоне перевернулся пассажирский автобус
Утром, 31 декабря, в соцсетях появилось видео аварии с участием пассажирского автобуса. Авария произошла в Анжеро-Судженске.
-Автобус с пассажирами при обгоне перевернулся на улице Пушкина, - сообщил автор видео, которое появилось в соцсетях.
В Анжеро-Судженске перевернулся пассажирский автобус.Видео: Zello.АвтоКанал: Анжеро - Судженск/ vk.com
На опубликованных кадрах видно, что автобус вылетел с дороги и лег на бок в сугробах на обочине. На месте уже работают специалисты и техника оперативных служб. На данный момент о пострадавших или погибших информации нет. Все обстоятельства произошедшего устанавливаются.
ИСТОЧНИК KP.RU