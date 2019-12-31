СЕГОДНЯ 10:26 2019-12-31T10:26:02+03:00

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В Новокузнецк Дедушка Мороз примчался не на тройке белоснежных лошадей, а на кабриолете. И прямо в нем разъезжал по городским улицам.

nvkzdtp Дед Мороз на кабриолете разъезжал по Новокузнецку

Не дожидаясь наступления Нового года, Дед Мороз промчался по новокузнецким улицам на автомобиле. Да не просто на какой-то легковушке, а на кабриолете. Рядом на сиденье он поставил новогоднюю елочку – всю в огоньках. Дедушка приветственно размахивал руками и поздравлял горожан с наступающим праздником. Нужно ли говорить, что у автолюбителей и пешеходов он вызвал лишь самые положительные эмоции!

«Красавчики!», «Могёте!», «Респект, молодцы!» - такие позитивные комментарии оставляли подписчики в соцсетях.

-Круто! Главное, чтоб не простыли и Новый год с температурой не встретили, - выразила немного беспокойств одна из подписчиц.

ИСТОЧНИК KP.RU