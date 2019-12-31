Дед Мороз на кабриолете разъезжал по Новокузнецку
В Новокузнецк Дедушка Мороз примчался не на тройке белоснежных лошадей, а на кабриолете. И прямо в нем разъезжал по городским улицам.
Не дожидаясь наступления Нового года, Дед Мороз промчался по новокузнецким улицам на автомобиле. Да не просто на какой-то легковушке, а на кабриолете. Рядом на сиденье он поставил новогоднюю елочку – всю в огоньках. Дедушка приветственно размахивал руками и поздравлял горожан с наступающим праздником. Нужно ли говорить, что у автолюбителей и пешеходов он вызвал лишь самые положительные эмоции!
«Красавчики!», «Могёте!», «Респект, молодцы!» - такие позитивные комментарии оставляли подписчики в соцсетях.
-Круто! Главное, чтоб не простыли и Новый год с температурой не встретили, - выразила немного беспокойств одна из подписчиц.
ИСТОЧНИК KP.RU