2019-12-31T10:26:02+03:00
Общество

Дед Мороз на кабриолете разъезжал по Новокузнецку

Веселый горожанин подарил новокузнечанам немножко новогоднего чуда
Екатерина РОМАНОВА
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Дед Мороз на кабриолете разъезжал по Новокузнецку. ФОТО: кадр видео Instagram/nvkzdtp, @vik211011Дед Мороз на кабриолете разъезжал по Новокузнецку. ФОТО: кадр видео Instagram/nvkzdtp, @vik211011
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В Новокузнецк Дедушка Мороз примчался не на тройке белоснежных лошадей, а на кабриолете. И прямо в нем разъезжал по городским улицам.

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Дед Мороз на кабриолете разъезжал по Новокузнецку
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Не дожидаясь наступления Нового года, Дед Мороз промчался по новокузнецким улицам на автомобиле. Да не просто на какой-то легковушке, а на кабриолете. Рядом на сиденье он поставил новогоднюю елочку – всю в огоньках. Дедушка приветственно размахивал руками и поздравлял горожан с наступающим праздником. Нужно ли говорить, что у автолюбителей и пешеходов он вызвал лишь самые положительные эмоции!

«Красавчики!», «Могёте!», «Респект, молодцы!» - такие позитивные комментарии оставляли подписчики в соцсетях.

-Круто! Главное, чтоб не простыли и Новый год с температурой не встретили, - выразила немного беспокойств одна из подписчиц.

ИСТОЧНИК KP.RU

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