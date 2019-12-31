Четыре человека погибли в аварии на федеральной трассе в Кузбассе в канун Нового года

СЕГОДНЯ 11:01 2019-12-31T11:23:05+03:00

Четыре человека погибло в аварии на федеральной трассе в Кузбассе в канун Нового года. Фото: Регион42/ vk.com

Двое из них – подростки 12 и 17-ти лет

Изменить размер текста: A A

Во вторник, 31 декабря, около 12.00 на 354 километре трассы Р-255 «Сибирь» в Ижморском районе произошла страшная авария. В ней погибли четыре человека, две из которых – несовершеннолетние.

Как рассказали в ГУ МВД по Кемеровской области, между собой столкнулись автомобили Kia Sportage и Hyundai Elantra. На место аварии незамедлительно выехали сотрудники ГИБДД и следственно-оперативная группа ОМВД России по Ижморскому району.

-Предварительно установлено, что водитель автомобиля Hyundai не справилась с

управлением и совершила выезд на полосу встречного движения, где произошло

столкновение с Kia, - сообщили в ведомстве.

В результате водитель и трое пассажиров Hyundai Elantra скончались на месте, среди них были 12-летний мальчик и девушка 17-ти лет. Четверо пассажирова второй иномарки доставлены в больницу для определения степени тяжести полученных травм.

Сейчас на месте трагедии работают полицейские, все обстоятельства произошедшего устанавливаются.

ИСТОЧНИК KP.RU