Четыре человека погибли в аварии на федеральной трассе в Кузбассе в канун Нового года
Во вторник, 31 декабря, около 12.00 на 354 километре трассы Р-255 «Сибирь» в Ижморском районе произошла страшная авария. В ней погибли четыре человека, две из которых – несовершеннолетние.
Как рассказали в ГУ МВД по Кемеровской области, между собой столкнулись автомобили Kia Sportage и Hyundai Elantra. На место аварии незамедлительно выехали сотрудники ГИБДД и следственно-оперативная группа ОМВД России по Ижморскому району.
-Предварительно установлено, что водитель автомобиля Hyundai не справилась с
управлением и совершила выезд на полосу встречного движения, где произошло
столкновение с Kia, - сообщили в ведомстве.
В результате водитель и трое пассажиров Hyundai Elantra скончались на месте, среди них были 12-летний мальчик и девушка 17-ти лет. Четверо пассажирова второй иномарки доставлены в больницу для определения степени тяжести полученных травм.
Сейчас на месте трагедии работают полицейские, все обстоятельства произошедшего устанавливаются.
ИСТОЧНИК KP.RU