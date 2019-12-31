2019-12-31T12:35:36+03:00
Общество

В кемеровском магазине обнаружены живые и дохлые тараканы

Проверку провели сотрудники Роспотребнадзора
Ирина АВТУШКО
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В кемеровском магазине обнаружены живые и дохлые тараканыВ кемеровском магазине обнаружены живые и дохлые тараканыФото: Юлия ПЫХАЛОВА
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Сотрудники Управления Роспотребнадзора по Кемеровской области в ходе внеплановой проверки обнаружили в кемеровском магазине «Корочка» на проспекте Ленина, 105 ряд нарушений. За антисанитарию торговую точку закрыли.

В числе нарушений, которые обнаружили сотрудники ведомства, были «живые и павшие» особи рыжих тараканов. Также выяснилось, что не обеспечивалась уборка помещений. В них были найдены мелкий бытовой мусор, остатки ограниченных веществ, следы жизнедеятельности членистоногих.

С учетом, что такая обстановка угрожает здоровью людей, в отношении индивидуального предпринимателя составлен административный протокол и протокол о запрете деятельности. Материалы дела были направлены в Центральный районный суд города Кемерово. После их рассмотрения было принято решение остановить деятельность магазина на 60 суток.

ИСТОЧНИК KP.RU

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