2019-12-31T13:34:35+03:00
Общество

Более 1000 полицейских будут охранять порядок на Новый год в Кузбассе

Им помогут сотрудники Росгвардии, добровольцы, казаки и сотрудники ЧОП
Ирина АВТУШКО
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Более 1000 полицейских будут охранять порядок на Новый год в КузбассеБолее 1000 полицейских будут охранять порядок на Новый год в КузбассеФото: Евгения ГУСЕВА
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В Кузбассе в преддверии празднования Нового года разработан план по охране общественного порядка. Следить за тем, чтобы праздник обошелся без происшествий, будет более тысячи полицейских.

Стражам порядка помогут около 60 сотрудников Росгвардии, порядка 600 представителей добровольных народных дружин, казаков и сотрудников частных охранных организаций. Их внимание будет направлено на места массового скопления людей. в частности – на главные площади городов и районов где в этом году было установлено 33 елки и 85 снежных городков. Здесь будут постоянно дежурить наряды полиции. Также к этим местам будут приближены маршруты патрулирования экипажей, задействованных в системе единой дислокации.

Как рассказали ГУ МВД по Кемеровской области, во время праздника полицейские будут выявлять лиц в состоянии опьянения. Она на территорию проведения праздничных мероприятий допускаться не будут. Также запрещено проносить с собой на такие площадки алкоголь, жидкости в стекле, оружие и другие опасные предметы, в том числе, салюты и петарды.

ИСТОЧНИК KP.RU

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