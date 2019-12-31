2019-12-31T14:37:32+03:00
Общество

На предновогодней неделе в Кузбассе заболело ОРВИ почти 11 тысяч жителей

Но пока опасений у специалистов нет
Ирина АВТУШКО
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На предновогодней неделе в Кузбассе заболело ОРВИ почти 11 тысяч жителейНа предновогодней неделе в Кузбассе заболело ОРВИ почти 11 тысяч жителейФото: Валерий ЗВОНАРЕВ
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На неделе с 23 по 29 декабря в Кузбассе с острыми респираторными заболеваниями в больницы области обратилось 10 858 жителей. Но эпидемический порог пока еще не превышен, уверили специалисты.

Как рассказали в Управлении Роспотребнадзора по Кемеровской области, из 10 858 заболевший большая часть дети – 9 046 человек. При этом показатель заболеваемости ОРВИ совокупного населения составил 40,6 на 10 тысяч населения, что ниже эпидемического порога на 14,4 процента.

-Лабораторно за неделю исследован клинический материал от 45 больного ОРВИ, диагноз подтвержден у 18 больных, - сообщили в ведомстве. - У двенадцати больных заболевания обусловлены респираторно-синцитиальными вирусами, у шести больных - аденовирусами.

ИСТОЧНИК KP.RU

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