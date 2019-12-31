2019-12-31T15:50:53+03:00
Общество

Новогоднее чудо: кузбасские хирурги спасли жизнь новорожденному из Новокузнецка

Врачей поблагодарил губернатор Кузбасса Сергей Цивилев
Мария КОЛОСОВА
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Новогоднее чудо: кузбасские хирурги спасли жизнь новорожденному из Новокузнецка. Фото: Сергей Цивилев/ InstagramНовогоднее чудо: кузбасские хирурги спасли жизнь новорожденному из Новокузнецка. Фото: Сергей Цивилев/ Instagram
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Накануне главного праздника года глава региона Сергей Цивилев рассказал о чудесном спасении новорожденного мальчика из Новокузнецка. То, что жизнь, ребенка вне опасности, - заслуга кардиохирургов.

-До Нового года остались считаные часы. В этот вечер все ждут чудес, и я хочу поделиться с вами историей одного чудесного спасения, - написал Сергей Цивилев. - Накануне праздника кузбасские кардиохирурги спасли жизнь новорожденному новокузнечанину.

Он рассказал, что малыш появился на свет с нарушением свертываемости крови. В левом предсердии образовался тромб, который угрожал жизни ребенка. Операция нужна была срочно, а все квоты на такое вмешательство под конец года были выработаны.

-Мы выделили из областного бюджета дополнительные средства на проведение операции, и кардиохирурги НИИ комплексных проблем сердечно-сосудистых заболеваний спасли жизнь малыша, - написал глава региона. - Я благодарен нашим замечательным хирургам Ивану Халивопуло и Ильмиру Шабаеву за их по-настоящему ювелирную работу.

Сейчас жизни малыша больше ничего не угрожает.

ИСТОЧНИК KP.RU

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