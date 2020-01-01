Более 1300 мероприятий пройдет в Кемерове на новогодних праздниках

1 Янв. 2020 2020-01-01T04:27:47+03:00

Выбор будет как у детей, так и у взрослых

Изменить размер текста: A A

В Кемерове на предстоящие новогодние каникулы запланировано более 1300 различных мероприятий для детей и взрослых. В их числе – концерты, выставки, спектакли и спортивные мероприятия.

Как рассказали в администрации города, по новогодним планам работают все учреждения культуры, спорта, образования, социальной защиты, центры по работе с населением. Так, в библиотеках пройдет более 100 тематических конкурсов, акций и литературных вечеров. В домах культуры состоится более 230 новогодних программ, во всех школы искусств организованы концерты, выставки. Поклонников театра порадует спектакль «Кольцо и розы», который ставит Театр для детей и молодежи. А музей-заповедник «Красная Горка» запустил благотворительную акцию «Добрая елка» и разработал образовательную программу «Карнавальная маска».

Для приверженцев спорта с 1 января стартует «Декада спорта и здоровья». Участников ждут массовые катания с Дедом Морозом, турниры по зимним видам спорта, «Веселые старты» на льду, а 4 и 5 января будут действовать акции «Все на каток!», «Все на лыжи!» с льготным прокатом спортинвентаря.

6 января на площади Советов с 18.00 до 20.00 пройдет праздничная программа «В ночь перед Рождеством».

ИСТОЧНИК KP.RU