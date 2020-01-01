Мэр Новокузнецка поздравил горожан с Новым годом из проруби

1 Янв. 2020 2020-01-01T07:53:57+03:00

Изменить размер текста: A A

Сергей Кузнецов, глава города Новокузнецка, необычным образом поздравил горожан с праздником. Теплые слова пожеланий он произнес перед тем, как окунуться в ледяную воду проруби.

«Каждый год 31 декабря мы с друзьями ходим в баню», - эти слова, как и самый новогодний фильм страны, известны каждому россиянину. И многие, действительно, перед праздником ходят смывать с себя накопившийся негатив в баню. Мэр Новокузнецка Сергей Кузнецов поддержал эту традицию: попарился в баньке, а потом нырнул в прорубь и поздравил горожан с праздником.

- Хорошо, что в России есть такие традиции, когда накануне Нового года можно сходить в баню! – отметил глава Новокузнецка на своих страницах в соцсетях. - В здоровом теле - здоровый дух! Здоровья вам и благополучия!

Также Сергей Кузнецов пригласил всех желающих присоединиться к этой традиции.

«Мэр – красавчик!» - сошлись во мнении многие новокузнечане. А некоторые тут же задали вопрос: «Куда ехать?», комментируя пост в соцсетях. А некоторые тут же задали вопрос: «Куда ехать?»

«Будто сам нырнул!» - восхищенно написал еще один подписчик. А другой отметил, что и сам поддержал славную новогоднюю традицию: «Респект, Сергей. Я тоже сегодня искупался на Водной в проруби, правда, без баньки».

Конечно же, позже на страницах мэра в соцсетях появилось и официальное поздравление - в кабинете, в традиционном деловом костюме. Но новогоднее приветствие из проруби вызвало больше позитивных эмоций и откликов.

ИСТОЧНИК KP.RU