В Кузбассе действует особый противопожарный режим

1 Янв. 2020 2020-01-01T08:57:05+03:00

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На территории Кемеровской области установлен особый противопожарный режим. В это время штрафы за нарушение правил пожарной безопасности существенно увеличены.

Особый противопожарный режим установлен в соответствии с распоряжением губернатора Кузбасса и продлится до 15 февраля. Он вводится в зимние месяцы – тогда, когда из-за интенсивной эксплуатации печей и отопительных приборов существенно вырастает риск возникновения пожаров.

Сотрудник МЧС в это время проводят разъяснительную работу и напоминают, как правильно действовать при пожаре. Также они делают акцент на безопасном использовании пиротехнических изделий. К слову, за нарушение правил пожарной безопасности на этот период увеличены штрафы.

- Для граждан до 4000 рублей, для должностных лиц до 30 000 рублей, для юридических лиц до 400 000 рублей, - отметили в пресс-службе ГУ МЧС России по Кемеровской области.

ИСТОЧНИК KP.RU