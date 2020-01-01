На конкурс «В Новый год вместе» кемеровчане отправили десятки снимков

1 Янв. 2020 2020-01-01T09:32:59+03:00

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Новый год – самое лучшее время для встреч с родными, близкими и друзьями. А значит – и время делать яркие фотоснимки и делиться хорошим настроением. Так, более 50 фоторабот кемеровчане прислали на фотоконкурс «В Новый года вместе».

Более 50 ярких фотоснимков, наполненных праздничным настроением, прислали кемеровчане на конкурс, посвященный празднованию Нового года - 2020 в Кузбасса. Конкурс проходит под девизом «#ВНовыйгодвместе», а принять участие в нем могут все желающие. Причем заявки на участие может подать как просто фотограф, так и коллектив авторов. Ограничение лишь одно – не более трех работ.

Выбор номинаций фотоконкурса большой: «Новогоднее настроение», «Зимняя история», «Зимний город в объективе», «Волшебство новогодней ночи», «Семья всего дороже», «Через года» (ретро номинация).

- Свои работы участникам необходимо отправить по электронной почте org@kemerovo.ru с указанием названия номинации и краткой информацией об авторе (ФИО, род занятий, дата рождения, контактный телефон), дате и месте съемки, - сообщает пресс-служба администрации Кемерова. - Победители будут определены 12 января.

ИСТОЧНИК KP.RU