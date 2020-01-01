Мокрый снег и метели придут в Кузбасс 2 января

1 Янв. 2020 2020-01-01T11:21:55+03:00

Синоптики дали прогноз погоды на второй день наступившего года

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Новый год в Кузбассе начался с тепла. На второй день наступившего года синоптики прогнозируют метели, мокрый снег и нулевую температуру.

2 января ночью в Кузбассе будет относительно тепло. По области ожидается -4…-9 градусов, местами – до 14. В Кемерове температура воздуха составит -5…-7 градусов. Синоптики прогнозируют переменную облачность, снег, временами метель и голоделицу местами.

Днем воздух прогреется до 0…-5 градусов, в Кемерове – до 1-3 градусов мороза. Ожидается мокрый снег, метели, усиление юго-западного ветра до 8-13 метров в секунду, а при порывах – и до 18 метров в секунду.

- На дорогах ожидается гололедица, видимость при снеге временами 1-2 километра, - отметили в пресс-службе Кемеровского гидрометцентра.

В областной Госавтоинспекции, в свою очередь, напомнили автолюбителям о необходимости быть предельно внимательными на дороге, учитывать погодные условия и состояние дорожного полотна.

ИСТОЧНИК KP.RU