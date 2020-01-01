Внедорожник сбил женщину на дороге в Белово

1 Янв. 2020 2020-01-01T12:02:58+03:00

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Дорожно-транспортное происшествие с участием внедорожника и пешехода произошло накануне Нового года в кузбасском городе. По словам очевидцев, из-за ДТП возникла большая пробка.

Как сообщает отдел пропаганды ГИБДД города Белово, дорожно-транспортное происшествие случилось в 16.03 напротив дома №36 по улице Ленина 30 декабря. 38-летняя женщина переходила проезжую часть, нарушая при этом правила дорожного движения. Она решила перейти дорогу не по пешеходному переходу, хотя тот находился неподалеку. Не ожидавшая увидеть на проезжей части пешехода, 32-летняя водитель автомобиля Hyundai Creta совершила наезд на женщину.

- В результате ДТП пешеход получила травмы, госпитализирована, - сообщили в пресс-службе ведомства. - Беловская Госавтоинспекция обращается к пешеходам: в период новогодних каникул будьте особенно внимательны и осторожны, помните, что ценой спешки и невнимательности может стать трагедия на дороге! Берегите себя!

ИСТОЧНИК KP.RU