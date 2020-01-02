2020-01-02T05:26:43+03:00
Происшествия

Горящая ракета фейерверка залетела в окно квартиры в Кузбассе

ЧП произошло в новогоднюю ночь
Екатерина РОМАНОВА
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Горящая ракета фейерверка залетела в окно квартиры в КузбассеГорящая ракета фейерверка залетела в окно квартиры в КузбассеФото: Екатерина РОМАНОВА
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Из-за шалостей встречающих Новый год в Ленинске-Кузнецком едва не случилась беда. Здесь в окно одной из квартир на Ленина, 82, залетела горящая ракета фейерверка.

Жительница Ленинска-Кузнецкого в одном из местных пабликов рассказала о том, что в новогоднюю ночь открыла окно, чтобы немного проветрить квартиру. Шел второй час ночи, когда на улице молодые люди начали пускать салют.

- Салют залетел прямо в окно и чуть не сжег нам квартиру, - написала женщина.

В квартире, куда залетела ракета, находился маленький ребенок, который сильно напугался.

К счастью, беды не случилось, пожара удалось избежать. Никто не был травмирован, и все отделались лишь испугом. Однако женщину особенно возмутило то, что молодые люди, пускавшие фейерверки во дворе, не только не извинились, но и просто убежали, когда поняли, что попали в окно.

Подписчики группы во «ВКонтакте», где появилось сообщение, отметили, что в новогоднюю ночь это был не единственный случай, когда ракеты и петарды попадали на балконы и в окна горожан. А один из комментаторов даже отметил, что дело могло быть в бракованном салюте.

- Зажег фонтан во дворе, специально не покупал какие то дальнобойные, -посетовал мужчина. - Через три секунды он взорвался.

ИСТОЧНИК KP.RU

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