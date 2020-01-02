Новокузнечан приглашают провести новогодние праздники по-спортивному

2 Янв. 2020 2020-01-02T05:31:30+03:00

Спортивные мероприятия будут проходить в течение всех новогодних каникул

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В течение недели, пока длятся новогодние каникулы, в Новокузнецке ежедневно будут проходить различные спортивные мероприятия. Принять в них участие может каждый желающий.

Глава города Новокузнецка Сергей Кузнецов на своей странице в соцсети во «ВКонтакте» пригласил горожан на спортивные праздники, семейные старты, массовые катания на коньках, лыжах и снках. А также на турниры по хоккею, мини-футболу и многим другим видам спорта. Все эти спортивные мероприятия будут проходить во всех районах города. Вот лишь самые крупные из них:

С 3 по 5 января с 10:00 до 18:00 в МАФСУ «СШОР по легкой атлетике» (проспект Строителей, 28) пройдут традиционные соревнования по легкой атлетике «Кубок В. Борзова».

6 января с 10:00 до 16:00 на горе «Маяковая» (проезд Чекистов, 17) состоятся соревнования по горнолыжному спорту «Малышок».

С 6 по 8 января на малой ледовой арене Центрального района (проспект Строителей, 26) Кубка Федерации Сибирского федерального округа по хоккею с шайбой среди юношей до 11 лет.

8 января в парк «Лесная Республика» (шоссе Листвянское, 17) состоится спортивный фестиваль «На лыжи!». К участию допускаются все желающие в возрасте от 2 до 70 лет, не имеющие противопоказаний по состоянию здоровья. Начало регистрации в 13:00.

ИСТОЧНИК KP.RU