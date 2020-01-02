Многоквартирный дом горел ночью в Новокузнецке
Пожар в многоквартирном доме по улице Глинки, что в Новокузнецке, произошел минувшей ночью.
Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Кемеровской области, сигнал о том, что в жилом доме по улице Глинки загорелась одна из квартир, поступил на пульт диспетчера в 22.25. на место незамедлительно выдвинулись сотрудники экстренной службы. 26 человек и восемь единиц спецтехники работали на месте.
Локализовать пожар удалось в 22.37, а полностью ликвидировать лишь в 22.43. Информации о пострадавших нет.
В настоящее время специалисты устанавливают причины и обстоятельства случившегося пожара.
ИСТОЧНИК KP.RU