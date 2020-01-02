2 Янв. 2020 2020-01-02T07:00:11+03:00

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Житель города Кемерово посчитал, что может ездить по дорогам города так, как ему нравится. За нарушение Правил дорожного движения он заплатит шесть тысяч рублей.

Доездился: дважды нарушившего ПДД кузбассовца наказали.Видео: zakon-kuzbass.ru

Один из автолюбителей стал свидетелем грубой и безответственной езды автомобилиста по улицам города. Водитель автомобиля Kia Rio сначаса выехал на полосу встречного движения, а потом проехал пересечение проспекта Химиков и улицы Ворошилова на запрещающий сигнал светофора.

Оба эти нарушения зафиксировал видеорегистратор одного из участников дорожного движения. Посчитав, что такое поведение на дороге может угрожать безопасности горожан, кемеровчанин прислал фото с нарушениями в «Мобильный патруль» на «Правоохранительный портал Кузбасса». Сотрудники ГИБДД УМВД России по городу Кемерово организовали проверку и установили личность нарушителя.

- В отношении него полицейские составили о нарушении правил расположения транспортного средства на проезжей части и проезде на запрещающий сигнал светофора, - сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Кемеровской области. - В качестве наказания ему назначены административные штрафы на общую сумму шесть тысяч рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU