2020-01-02T08:48:18+03:00
Общество

В Новый год кузбассовцы выпили шампанского меньше новосибирцев, но больше алтайцев

Среди регионов Сибири Кузбасс находится на седьмом месте
Екатерина РОМАНОВА
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В Новый год кузбассовцы выпили шампанского меньше новосибирцев, но больше алтайцевВ Новый год кузбассовцы выпили шампанского меньше новосибирцев, но больше алтайцевФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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Самый популярный напиток в Новый год – шампанское. Именно его принято открывать под бой курантов, чтобы загадать желание. Сколько же игристого вина выпивают кузбассовцы в новогоднюю ночь?

Согласно рейтингу, составленному специалистами РИА, наш регион находится в середине списка среди всех регионов России – на 46 месте из 85. По данным экспертов, на каждого кузбассовца приходится 1,89 бокала шампанского. При этом 30,3 процента выпитого за весь год шампанского приходится именно на новогоднюю ночь!

Среди ближайших соседей Кузбасс также находится во второй половине списка. По количеству выпитого шампанского впереди всех кузбасских регионов находится Красноярский край – здесь выпивают по 2,81 бокала шампанского. Далее следуют Иркутская область и Хакасия с 2,39 бокалами. В Томской области выпивают по 2,13 бокала, а в Новосибирской – по 2,04 бокала. А вот на каждого омича приходится столько же шампанского, сколько и на кузбассовца. Менше же всего в Сибири шампанского пьют в Республике Алтай – лишь по 0,85 бокала.

В России же больше всего шампанского выпивают в Ненецком автономном округе – по 4,31 бокала на человека. Далее вледуют Мурманская область, Камчатский край и Сахалинская область. Москва с 3,59 бокала находится на пятом месте.

Меньше всего шампанского приходится на жителей Чечни и Ингушетии – по 0,01 бокала. При этом на новогоднюю ночь у них приходится по 34,3 и 38 процентов от выпитого за весь год игристого вина соответственно.

ИСТОЧНИК KP.RU

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