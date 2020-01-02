2020-01-02T09:44:30+03:00
Происшествия

Из-за непотушенной сигареты в Кузбассе погиб человек

Трагедия случилась в первый день наступившего года
Екатерина РОМАНОВА
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Из-за непотушенной сигареты в Кузбассе погиб человек. ФОТО: ГУ МЧС России по Кемеровской областиИз-за непотушенной сигареты в Кузбассе погиб человек. ФОТО: ГУ МЧС России по Кемеровской области
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В Новокузнецком районе в первый год нового года случилась трагедия. В одном из частных домов произошел пожар – увы, спасти хозяина дома не удалось.

Сигнал о том, что в садовом товариществе «Домостроитель-2» в Новокузнецком муниципальном районе начался пожар, сообщили очевидцы в 17.47. На место тут же выдвинулись 17 пожарных и четыре единицы техники. В 18.08 пожар удалось локализовать, а в 18.15 – ликвидировать. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Кемеровской области.

Ведомство не сообщает о возможных жертвах, однако по данным Правоохранительного портала Кузбасса пожар закончился трагедией. После того, как огонь был потушен, пожарные обнаружили в доме тело 65-летнего пенсионера. По предварительным данным, мужчина, будучи нетрезвым, курил. Именно неосторожное обращение с огнем стало причиной пожара и дальнейшей гибели пенсионера.

ИСТОЧНИК KP.RU

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