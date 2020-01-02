2 Янв. 2020 2020-01-02T10:33:56+03:00

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Ночь в Кузбассе выдалась снежной, и уже с утра на улицы городов и сел вышла спецтехника. Как идет борьба со снегом в Кемерове, рассказал глава города Илья Середюк на своей странице в Instagram.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="360" src="https://www.kem.kp.ru/video/embed/752947" frameborder="0"></iframe> Глава Кемерова рассказал, как убирают городские улицы от снега.Видео: Instagram Ильи Середюка

- Более 100 дорожных машин занимаются уборкой снега в настоящий момент, - таким сообщением сопроводил глава Кемерова снятое на улицах города видео. - В связи с непрерывным выпадением осадков, работа служб переведена в круглосуточный режим.

К слову, борьба с последствиями снегопада идет по всей области. Так, всего за сутки с дорог и дворов области вывезено 7,2 тысячи кубометров снега. 2 января в Кузбассе на снегоуборке заняты, 1,6 тысячи человек и более тысячи единиц спецтехники. Порядка 30 единиц при этом привлечены муниципалитетами с предприятий, - об этом сообщает областной департамент жилищно-коммунального и дорожного комплекса.

В первую очередь дорожники очищают проезжую часть дорог от снега и обрабатывают опасные участки противогололедными материалами на автомобильных дорогах. Также особое внимание уделяют чистке дорог частного сектора, дворов, подъездов к социально значимым учреждениям.

- Порядка 1,4 тысячи человек и свыше 800 единиц техники расчищают дворы и муниципальные дороги. Более 100 машин задействованы на областных дорогах, - сообщает областной департамент жилищно-коммунального и дорожного комплекса.

ИСТОЧНИК KP.RU