Глава Кемерова рассказал, как убирают городские улицы от снега
Ночь в Кузбассе выдалась снежной, и уже с утра на улицы городов и сел вышла спецтехника. Как идет борьба со снегом в Кемерове, рассказал глава города Илья Середюк на своей странице в Instagram.
Глава Кемерова рассказал, как убирают городские улицы от снега.Видео: Instagram Ильи Середюка
- Более 100 дорожных машин занимаются уборкой снега в настоящий момент, - таким сообщением сопроводил глава Кемерова снятое на улицах города видео. - В связи с непрерывным выпадением осадков, работа служб переведена в круглосуточный режим.
К слову, борьба с последствиями снегопада идет по всей области. Так, всего за сутки с дорог и дворов области вывезено 7,2 тысячи кубометров снега. 2 января в Кузбассе на снегоуборке заняты, 1,6 тысячи человек и более тысячи единиц спецтехники. Порядка 30 единиц при этом привлечены муниципалитетами с предприятий, - об этом сообщает областной департамент жилищно-коммунального и дорожного комплекса.
В первую очередь дорожники очищают проезжую часть дорог от снега и обрабатывают опасные участки противогололедными материалами на автомобильных дорогах. Также особое внимание уделяют чистке дорог частного сектора, дворов, подъездов к социально значимым учреждениям.
- Порядка 1,4 тысячи человек и свыше 800 единиц техники расчищают дворы и муниципальные дороги. Более 100 машин задействованы на областных дорогах, - сообщает областной департамент жилищно-коммунального и дорожного комплекса.
ИСТОЧНИК KP.RU