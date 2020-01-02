2020-01-02T11:12:30+03:00
Общество

В пятницу в Кузбассе прогнозируют гололед, снег и ветер

Видимость на дорогах ожидается менее 1000 метров
Галина ШЕЛГАЧЕВА
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В пятницу в Кузбассе прогнозируют гололед, снег и ветерВ пятницу в Кузбассе прогнозируют гололед, снег и ветерФото: Галина ШЕЛГАЧЕВА
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Снег, ветер, метели и гололед сохранятся в Кузбассе 3 января. При этом столбики термометров поднимутся до +1 градуса.

В ночь на 3 января в Кузбассе синоптики прогнозируют -2…-7 градусов. А вот в горах столбики термометры могут опуститься и до -12…-17 градусов.

Днем же воздух на территории региона прогреется до +1…-4 градусов. В горах по-прежнему будет холоднее: от семи до 12 градусов мороза. Ожидается юго-западный ветер со скоростью 6-11 метров в секунду, местами его порывы могут достигать 13-18 метров в секунду. День будет облачным с прояснениями, ночью пройдет небольшой, а днем – умеренный снег и мокрый снег.

- Местами ожидаются метели, в отдельных районах отложение мокрого снега, гололед, ухудшение видимости до 1-2 километров, временами менее 1000 метров, - сообщает отдел пропаганды областной Госавтоинспекции.

ИСТОЧНИК KP.RU

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