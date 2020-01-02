Дед Мороз на кузбасской трассе раздавал автомобилистам конфеты вместо штрафов
Автомобилистов, ехавших по федеральной автодороге Р-255 «Сибирь» ждал большой сюрприз. Вместо штрафов они получали поздравления и сладости.
Вместе с сотрудниками Госавтоинспекции, дежурившими на автодороге, автолюбители получили возможность пообщаться с настоящим новогодним волшебником – Дедом Морозом. Сказочный персонаж встречал автолюбителей и вместо вопросов о скорости, ремнях и водительском удостоверении поздравлял автомобилистов и их близких с Новым 2020 годом. Кроме того, вручал яркие открытки и сладости.
- Вместе со словами поздравлений полицейские и Дед Мороз желали безопасной дороги, напоминали о необходимости всегда быть внимательными и осторожными в пути и соблюдать Правила дорожного движения, - отметили в пресс-службе ГУ МВД России по Кемеровской области.
ИСТОЧНИК KP.RU