Дед Мороз на кузбасской трассе раздавал автомобилистам конфеты вместо штрафов

2 Янв. 2020 2020-01-02T12:46:21+03:00

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Автомобилистов, ехавших по федеральной автодороге Р-255 «Сибирь» ждал большой сюрприз. Вместо штрафов они получали поздравления и сладости.

Вместе с сотрудниками Госавтоинспекции, дежурившими на автодороге, автолюбители получили возможность пообщаться с настоящим новогодним волшебником – Дедом Морозом. Сказочный персонаж встречал автолюбителей и вместо вопросов о скорости, ремнях и водительском удостоверении поздравлял автомобилистов и их близких с Новым 2020 годом. Кроме того, вручал яркие открытки и сладости.

- Вместе со словами поздравлений полицейские и Дед Мороз желали безопасной дороги, напоминали о необходимости всегда быть внимательными и осторожными в пути и соблюдать Правила дорожного движения, - отметили в пресс-службе ГУ МВД России по Кемеровской области.

ИСТОЧНИК KP.RU