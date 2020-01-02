Видео избиения заключенных в СИЗО Кузбасса появилось в сети
Видео, на котором запечатлено жестокое избиение заключенных одного из кузбасских СИЗО, появилось в социальных сетях 2 января. В ГУФСИН Кузбасса подтвердили подлинность видео.
Видео избиения заключенных в СИЗО Кузбасса появилось в сети..Видео: vk.com, "Тайга-инфо"
Камера запечатлела жестокое обращение сотрудников кузбасского СИЗО с заключенными. Сотрудники изолятора заставляют заключенных выйти из камеры, при этом они бьют их по головам и шеям руками. Когда же заключенные выходят из камеры, заставляют всех встать вдоль стены. После этого охранники заходят в камеру, вызывают дежурного и, уточнив, есть ли в камере запрещенные предметы, вскрывают в ней пол.
В ГУФСИН России по Кузбассу подтвердили подлинность видео, при этом сообщили, где и когда оно было сделано, а также что стало с сотрудниками изолятора и заключенными.
- События, о которых говорится в публикациях, произошли в 2017 году в СИЗО-4 города Анжеро-Судженска, - сообщили в пресс-службе ведомства. - Управлением собственной безопасности ГУФСИН России по Кемеровской области - Кузбассу была проведена служебная проверка. Лица, причастные к данному инциденту были привлечены к строгой дисциплинарной ответственности. Даны соответствующие указания по недопущению подобных фактов впредь.
Кроме того, в ведомстве отметили, что материалы по итогам проверки были направлены по подследственности.
ИСТОЧНИК KP.RU