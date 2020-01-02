«Семь машин в кювете»: кузбассовцы предупреждают о множественных ДТП
Жители Кузбасса сообщают одорожно-транспортных происшествиях, которые случились 2 января на трассах региона. Так, по словам очевидцев, на автодороге, соединяющей Новосибирск и Кемерово, семь машин оказались в кювете.
- Видимость нулевая, водители езжайте осторожно, - призывает автор одного из постов в паблике. - Трасса «Новосибирск-Кемерово» в сторону Промышленного, семь машин в кювете!
Многочисленные комментаторы отмечают, что, несмотря на то, что на дорогах работает снегоуборочная техника, непрекращающийся снег и метели делают дорогу небезопасной. А один из подписчиков отметил, что по дороге из Новосибирска в Кемерово видели сгоревшую в результате ДТП машину.
«Семь машин в кювете»: кузбассовцы предупреждают о множественных ДТП. ФОТО: vk.com, "Регион 42"
Напомним, на 2 и 3 января синоптики прогнозируют снег, порывистый ветер и гололедицу. А сотрудники ГИБДД отмечают, что местами видимость может быть ниже 1000 метров и призывают быть предельно внимательными на дорогах.
ИСТОЧНИК KP.RU