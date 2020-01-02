2 Янв. 2020 2020-01-02T15:45:32+03:00

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Жители Кузбасса сообщают одорожно-транспортных происшествиях, которые случились 2 января на трассах региона. Так, по словам очевидцев, на автодороге, соединяющей Новосибирск и Кемерово, семь машин оказались в кювете.

- Видимость нулевая, водители езжайте осторожно, - призывает автор одного из постов в паблике. - Трасса «Новосибирск-Кемерово» в сторону Промышленного, семь машин в кювете!

Многочисленные комментаторы отмечают, что, несмотря на то, что на дорогах работает снегоуборочная техника, непрекращающийся снег и метели делают дорогу небезопасной. А один из подписчиков отметил, что по дороге из Новосибирска в Кемерово видели сгоревшую в результате ДТП машину.

«Семь машин в кювете»: кузбассовцы предупреждают о множественных ДТП. ФОТО: vk.com, "Регион 42"

Напомним, на 2 и 3 января синоптики прогнозируют снег, порывистый ветер и гололедицу. А сотрудники ГИБДД отмечают, что местами видимость может быть ниже 1000 метров и призывают быть предельно внимательными на дорогах.

ИСТОЧНИК KP.RU