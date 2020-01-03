2020-01-03T06:21:15+03:00
Происшествия

Четыре человека погибли в ДТП с грузовиком и легковушкой в Кузбассе

Трагедия произошла на автодороге Кемерово – Промышленная
Екатерина РОМАНОВА
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Четыре человека погибли в ДТП с грузовиком и легковушкой в Кузбассе. ФОТО: "Правоохранительный портал Кузбасса".Четыре человека погибли в ДТП с грузовиком и легковушкой в Кузбассе. ФОТО: "Правоохранительный портал Кузбасса".
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На 47-м километре автодороги Кемерово - Промышленная 2 января произошло дорожно-транспортное происшествие. При столкновении двух автомобилей здесь погибли четыре человека.

Трагедия случилась около 16.30. Предварительно уже установлено, что водитель автомобиля Chevrolet не справился с управлением и выехал на полосу встречного движения. В это же время по встречной полосе двигался грузовой автомобиль «ГАЗон NEXT». Легковушка и грузовик столкнулись.

Четыре человека погибли в ДТП с грузовиком и легковушкой в Кузбассе. ФОТО: "Правоохранительный портал Кузбасса".

Четыре человека погибли в ДТП с грузовиком и легковушкой в Кузбассе. ФОТО: "Правоохранительный портал Кузбасса".

В результате столкновения водитель легкового автомобиля и трое пассажиров, находившихся с ним, погибли. Пассажир грузовика получил травмы различной степени тяжести. Сейчас сотрудники полиции устанавливают все обстоятельства и причины случившегося.

- Проводится проверка, по результатам которой будет принято решение в соответствии с законодательством, - сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Кемеровской области.

В связи со сложными погодными условиями сотрудники Госавтоинспекции Кузбасса призывают участников дорожного движения быть особенно внимательными и осторожными на дороге. Автомобилистам рекомендуется во время движения выбирать скорость, дистанцию до впереди идущих транспортных средств и боковой интервал с учетом дорожных условий. Избегайте резких маневров на зимней дороге. По возможности откажитесь от дальних поездок. Водителям грузовых автомобилей следует учитывать возможности своих транспортных средств при выборе маршрута и времени поездки.

ИСТОЧНИК KP.RU

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