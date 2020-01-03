2020-01-03T06:24:44+03:00
Общество

Самовар-колодец появился в Новокузнецке

Горожанам новый арт-объект пришелся по вкусу
Галина ШЕЛГАЧЕВА
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В Новокузнецке появился колодец-самоварВ Новокузнецке появился колодец-самоварФото: Галина ШЕЛГАЧЕВА
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Необычный самовар, из трубы которого поднимается самый настоящий пар, установили на одной из улиц Новокузнецка. Яркий арт-объект привлек внимание горожан.

На левом берегу, прямо между домами № 100 по улице Кирова и № 67 по улице Дружбы в канун Нового года появился новый арт-объект. Здесь установили самовар, да не обычный, а почти как настоящий - расписной, с паром из трубы.

Горожане активно фотографируются рядом с необычным самоваром и уточняют, зачем его установили. Одни уверены, что «для красоты», другие заявляют, что самовар несет чисто практическую функцию.

Как оказалось, правы и те, и другие. Самовар расположился на площадке тепловой камеры прямо на крышке колодца, а пар, который поднимается из его трубы, - самый настоящий.

- По сути, самовар - это стилизованная вентиляция, препятствующая образованию конденсата в тепловой камере, а пар образуется из-за разницы температур воздуха внутри тепловой камеры - от +40 до +50 градусов - и снаружи, - сообщили в компании СГК, которая и установила этот арт-объект.

Впрочем, новокузнечане в такие технические тонкости не вникают, а просто улыбаются, глядя на самовар, и делают яркие снимки.

ИСТОЧНИК KP.RU

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