3 Янв. 2020 2020-01-03T06:22:28+03:00

Два водителя грузовика замерзли на кузбасской трассе. ФОТО: ГУ МВД по Кемеровской области

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В Кузбассе два водителя грузовика из-за сломавшегося автомобиля замерзли на трассе «Кемерово – Ленинск-Кузнецкий». Спасли мужчин сотрудники ГИБДД.

Продолжить свой путь водителям не позволял сломавшийся топливный фильтр. Мужчины вызвали машину, которая должна была отвезти большегруз на ремонт. Однако водители оделись явно не по погоде и за время ожидания успели замерзнуть.

– Пока мужчины отогревались в салоне патрульного автомобиля, инспекторы ГИБДД при помощи проезжавшей машины отбуксировали неисправное транспортное средство на безопасный участок дороги. Автомобилист и его пассажир дождались в полицейской машине доставки сменного фильтра, – рассказали в ГУ МВД по Кемеровской области.

Отметим, автолюбителям рекомендуется во время движения соблюдать дистанцию, скоростной режим и строго следовать требованиям дорожных знаков. Для путешествия на дальние расстояния необходимо зарядить телефон, взять с собой теплую одежду и обувь, горячие напитки и еду.

ИСТОЧНИК KP.RU