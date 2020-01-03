В Новокузнецке пожарные спасли мужчину

3 Янв. 2020 2020-01-03T07:21:14+03:00

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В Кузбассе пожарные спасли мужчину во время тушения пламени в жилом многоквартирном доме по улице Глинки в Новокузнецке. Он находился в охваченной огнем квартире и не мог самостоятельно выйти на свежий воздух.

– Сотрудники МЧС России оперативно по автолестнице проникли в его квартиру и вывели мужчину с использованием спасательного средства на улицу по лестничным маршам, от медицинской помощи он отказался. Также шесть вышли на свежий воздух самостоятельно, – сообщают в ГУ МЧС по Кемеровской области.

Напомним, ранее сообщалось, сигнал о том, что в доме загорелась одна из квартир, поступил на пульт управления в 22.25. На месте происшествия работали 26 сотрудником МЧС и восемь единиц техники. Полностью ликвидировать пламя удалось лишь через двадцать минут после звонка.

Во время чрезвычайной ситуации никто не пострадал. Сейчас специалисты устанавливают все обстоятельства произошедшего, в том числе и причину возгорания.

ИСТОЧНИК KP.RU