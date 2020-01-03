2020-01-03T08:37:16+03:00
Общество

В Кузбассе работница продуктового магазина продала подростку пиво

Теперь женщине грозит штраф до 50 тысяч рублей
Яна ПОПОВА
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В Кузбассе работница продуктового магазина продала подростку пивоВ Кузбассе работница продуктового магазина продала подростку пивоФото: Алексей БУЛАТОВ
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Работница одного из кузбасских магазинов продала подростку алкогольный напиток. Реализация продукции оказалась невыгодной: женщину на месте преступления поймали инспекторы по делам несовершеннолетних.

В ходе профилактического рейда полицейские направились в один из продуктовых магазинов, расположенных на проспекте Советской Армии в Новокузнецке. Там работница продала 15-летнему подростку бутылку пива. Она сделала это сразу после того, как ее коллега отказалась отдать алкоголь мальчику.

Также выяснилось, что женщина ранее привлекалась к ответственности за продажу несовершеннолетнему сигарет.

- Сотрудники полиции составили в отношении работницы магазина протокол по статье «Нарушение правил продажи алкогольной продукции». Теперь женщине грозит штраф до 50 тысяч рублей, а в случае повторного совершения - уголовная ответственность, - сообщают в ГУ МВД по Кемеровской области.

ИСТОЧНИК KP.RU

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