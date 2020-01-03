В Кемерове запустили авиарейс до Новосибирска

3 Янв. 2020 2020-01-03T10:11:54+03:00

Улететь в соседний регион можно будет пять раз в неделю

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Со 2 января в Кемерове можно приобрести авиабилеты до Новосибирска и обратно. Вылет осуществляется пять раз в неделю: в понедельник, среду, четверг, субботу и воскресенье.

Летает по этой линии компания S7 Airlines на самолетах Embraer 170. Отправка рейса - в 18.20, обратный вылет - в 18.55. Пока стоимость билетов составляет от 1195 до 1695 рублей.

Кроме того, расписание состыковано с авиарейсами из других городов. Так, в областной столице Кузбасса рейсы состыкуются с прибытием самолетов из Благовещенска, Владивостока, Южно-Сахалинска, Хабаровска, Красноярска, Сургута, Екатеринбурга, Санкт-Петербурга, Нячанга, Гонконга, Бангкока и Сеула, а в новосибирском аэропорту с линиями из Абакана, Благовещенска, Владивостока, Братска, Красноярска, Кызыла, Магадана, Надыма, Норильска, Ноябрьска, Нижневартовска и Петропавловска-Камчатского.

- Выполнение рейсов стало возможным благодаря действию программы субсидирования региональных авиаперевозок, в том числе софинансированию перевозок по данным направлениям бюджетами Кемеровской области и регионов-участников программы, - отметили в кемеровском аэропорту имени Алексея Леонова.

ИСТОЧНИК KP.RU