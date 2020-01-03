2020-01-03T10:11:54+03:00
Общество

В Кемерове запустили авиарейс до Новосибирска

Улететь в соседний регион можно будет пять раз в неделю
Яна ПОПОВА
Поделиться:
В Кемерове запустили авиарейс до НовосибирскаВ Кемерове запустили авиарейс до НовосибирскаФото: Константин НАГОВИЦЫН
Изменить размер текста:

Со 2 января в Кемерове можно приобрести авиабилеты до Новосибирска и обратно. Вылет осуществляется пять раз в неделю: в понедельник, среду, четверг, субботу и воскресенье.

Летает по этой линии компания S7 Airlines на самолетах Embraer 170. Отправка рейса - в 18.20, обратный вылет - в 18.55. Пока стоимость билетов составляет от 1195 до 1695 рублей.

Кроме того, расписание состыковано с авиарейсами из других городов. Так, в областной столице Кузбасса рейсы состыкуются с прибытием самолетов из Благовещенска, Владивостока, Южно-Сахалинска, Хабаровска, Красноярска, Сургута, Екатеринбурга, Санкт-Петербурга, Нячанга, Гонконга, Бангкока и Сеула, а в новосибирском аэропорту с линиями из Абакана, Благовещенска, Владивостока, Братска, Красноярска, Кызыла, Магадана, Надыма, Норильска, Ноябрьска, Нижневартовска и Петропавловска-Камчатского.

- Выполнение рейсов стало возможным благодаря действию программы субсидирования региональных авиаперевозок, в том числе софинансированию перевозок по данным направлениям бюджетами Кемеровской области и регионов-участников программы, - отметили в кемеровском аэропорту имени Алексея Леонова.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Прокуратура проверит СИЗО Кузбасса после публикации видео с избиением заключенных
В Кузбассе 1,6 тысяч уборочных машин борется с последствиями снегопада
Кемеровчанка хотела защитить свои сбережения и потеряла 170 тысяч рублей
В Кемерове запустили авиарейс до Новосибирска
В Кузбассе работница продуктового магазина продала подростку пиво
В Новокузнецке пожарные спасли мужчину
Два водителя грузовика в мороз застряли на кузбасской трассе
Самовар-колодец появился в Новокузнецке
Четыре человека погибли в ДТП с грузовиком и легковушкой в Кузбассе
«Семь машин в кювете»: кузбассовцы предупреждают о множественных ДТП
Видео избиения заключенных в СИЗО Кузбасса появилось в сети
Дед Мороз на кузбасской трассе раздавал автомобилистам конфеты вместо штрафов
В пятницу в Кузбассе прогнозируют гололед, снег и ветер