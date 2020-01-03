3 Янв. 2020 2020-01-03T12:11:25+03:00

Кемеровчанка хотела защитить свои сбережения и потеряла 170 тысяч рублей. ФОТО: ГУ МВД по Кемеровской области Фото: Сергей ШАХИДЖАНЯН

Изменить размер текста: A A

Лжесотрудники банка предложили кемеровчанке защитить свои сбережения. Женщина сообщила мошенникам реквизиты своего счета и лишилась всех накоплений.

Девушка рассказала полицейским, что ей позвонил молодой человек и представился сотрудником одного из банков. Он сообщил, что с ее счета пытались похитить деньги. Для отмены операции звонивший попросил женщину сообщить данные карты. Сразу после этого с ее счета списали 170 тысяч рублей.

- В настоящее время полицейские проводят комплекс оперативно-разыскных мероприятий, направленных на установление личности подозреваемого. Следователем решается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье «Кража». Преступникам грозит до шести лет лишения свободы, - сообщают в ГУ МВД по Кемеровской области.

Напомним, не стоит переводить деньги по просьбе сторонних лиц, кем бы они ни представлялись, а также не сообщайте реквизиты банковской карты третьим лицам.

ИСТОЧНИК KP.RU