Прокуратура проверит СИЗО Кузбасса после публикации видео с избиением заключенных

3 Янв. 2020 2020-01-03T14:11:33+03:00

На кадрах сотрудники изолятора бьют мужчин по шее и голове

Изменить размер текста: A A

Кузбасская прокуратура организовала проверку после того, как в Сети появились кадры избиения заключенных в СИЗО-4, расположенном в Анжеро-Судженске.

- Прокуратурой Кемеровской области в связи с публикациями организована проверка исполнения уголовно-исполнительного законодательства и соблюдения прав лиц, находящихся под стражей, - сообщили в ведомстве.

Представители прокуратуры подтвердили, что видео является подлинным, а события, которые на нем запечатлены, происходили в 2017 году.

Ранее ГУФСИН сообщал, что лица, причастные к данному инциденту, были привлечены к строгой дисциплинарной ответственности, а также даны соответствующие указания по недопущению больше подобных фактов.

Напомним, на кадрах было видно, как сотрудники изолятора заставляют заключенных покинуть камеру, ударяя мужчин по шее и голове, приказывают встать им вдоль стены, а после вскрывают пол.

ИСТОЧНИК KP.RU