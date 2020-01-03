Прокуратура проверит СИЗО Кузбасса после публикации видео с избиением заключенных
Кузбасская прокуратура организовала проверку после того, как в Сети появились кадры избиения заключенных в СИЗО-4, расположенном в Анжеро-Судженске.
- Прокуратурой Кемеровской области в связи с публикациями организована проверка исполнения уголовно-исполнительного законодательства и соблюдения прав лиц, находящихся под стражей, - сообщили в ведомстве.
Представители прокуратуры подтвердили, что видео является подлинным, а события, которые на нем запечатлены, происходили в 2017 году.
Ранее ГУФСИН сообщал, что лица, причастные к данному инциденту, были привлечены к строгой дисциплинарной ответственности, а также даны соответствующие указания по недопущению больше подобных фактов.
Напомним, на кадрах было видно, как сотрудники изолятора заставляют заключенных покинуть камеру, ударяя мужчин по шее и голове, приказывают встать им вдоль стены, а после вскрывают пол.
ИСТОЧНИК KP.RU