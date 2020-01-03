2020-01-03T13:18:55+03:00
Общество

В Кемерове пропала голубоглазая молодая девушка

Она не выходит на связь почти два месяца
Яна ПОПОВА
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В Кемерове пропала голубоглазая молодая девушка. ФОТО: Лиза Алерт/vk.comВ Кемерове пропала голубоглазая молодая девушка. ФОТО: Лиза Алерт/vk.com
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Волонтеры добровольческого отряда «Лиза Алерт» разыскивают пропавшую в Кемерове молодую голубоглазую девушку.

26-летняя Кучебо Юлия Владимировна не выходила на связь с 13 ноября прошлого года. С тех пор ее разыскивают близкие и друзья.

Особая примета девушки – большие ярко-голубые глаза, которые явно выделяются на красивом молодом лице. Волосы у Юлии крашеные оттенка светлый блонд.

При последней встрече она была одета в черную удлиненную куртку, темные сапоги и черную вязаную шапку.

Всех, кто обладает какой-либо информацией о пропавшей девушке, просим звонить по телефону 8-800-700-54-52.

ИСТОЧНИК KP.RU

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