В Кемерове пропала голубоглазая молодая девушка
Волонтеры добровольческого отряда «Лиза Алерт» разыскивают пропавшую в Кемерове молодую голубоглазую девушку.
26-летняя Кучебо Юлия Владимировна не выходила на связь с 13 ноября прошлого года. С тех пор ее разыскивают близкие и друзья.
Особая примета девушки – большие ярко-голубые глаза, которые явно выделяются на красивом молодом лице. Волосы у Юлии крашеные оттенка светлый блонд.
При последней встрече она была одета в черную удлиненную куртку, темные сапоги и черную вязаную шапку.
Всех, кто обладает какой-либо информацией о пропавшей девушке, просим звонить по телефону 8-800-700-54-52.
ИСТОЧНИК KP.RU