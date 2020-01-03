Кузбассовцев ждет резкое похолодание

3 Янв. 2020 2020-01-03T14:19:36+03:00

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Похолодание в Кузбассе будет заметно уже в ночь на субботу, 4 января. Так, средняя температура воздуха составит от -7 до -12 градусов, а в горах столбик термометра опустится до -21.

Днем будет чуть потеплее - минус пять-семь градусов. А вот ветер будет достаточно сильным - до 4-9 метров в секунду, местами - до 14 метров в секунду.

Также, до данным Кемеровского гидрометцентра, кузбассовцев ждут небольшие осадки в виде снега, изморозь, на дорогах - гололедица.

Напомним, ранее сообщалось, что в период сильных снегопадов коммунальные службы работают круглосуточно. А в пятницу, 3 января, на дорогах Кузбасса работало 1,6 тысячи единиц техники и 2 тысячи дворников - в полтора раза больше, чем обычно.

ИСТОЧНИК KP.RU