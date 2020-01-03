2020-01-03T14:19:36+03:00
Общество

Кузбассовцев ждет резкое похолодание

Температура воздуха в некоторых районах опустится до минус 21 градуса
Яна ПОПОВА
Поделиться:
Кузбассовцев ждет резкое похолоданиеКузбассовцев ждет резкое похолоданиеФото: Яна ПОПОВА
Изменить размер текста:

Похолодание в Кузбассе будет заметно уже в ночь на субботу, 4 января. Так, средняя температура воздуха составит от -7 до -12 градусов, а в горах столбик термометра опустится до -21.

Днем будет чуть потеплее - минус пять-семь градусов. А вот ветер будет достаточно сильным - до 4-9 метров в секунду, местами - до 14 метров в секунду.

Также, до данным Кемеровского гидрометцентра, кузбассовцев ждут небольшие осадки в виде снега, изморозь, на дорогах - гололедица.

Напомним, ранее сообщалось, что в период сильных снегопадов коммунальные службы работают круглосуточно. А в пятницу, 3 января, на дорогах Кузбасса работало 1,6 тысячи единиц техники и 2 тысячи дворников - в полтора раза больше, чем обычно.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Кузбассе пройдет фестиваль валенков
Кузбассовцев ждет резкое похолодание
В Кемерове пропала голубоглазая молодая девушка
Прокуратура проверит СИЗО Кузбасса после публикации видео с избиением заключенных
В Кузбассе 1,6 тысячи уборочных машин борются с последствиями снегопада
Кемеровчанка хотела защитить свои сбережения и потеряла 170 тысяч рублей
В Кемерове запустили авиарейс до Новосибирска
В Кузбассе работница продуктового магазина продала подростку пиво
В Новокузнецке пожарные спасли мужчину
Два водителя грузовика в мороз застряли на кузбасской трассе
Самовар-колодец появился в Новокузнецке
Четыре человека погибли в ДТП с грузовиком и легковушкой в Кузбассе
«Семь машин в кювете»: кузбассовцы предупреждают о множественных ДТП
Видео избиения заключенных в СИЗО Кузбасса появилось в сети
Дед Мороз на кузбасской трассе раздавал автомобилистам конфеты вместо штрафов
В пятницу в Кузбассе прогнозируют гололед, снег и ветер