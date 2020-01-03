В Кузбассе пройдет фестиваль валенков

3 Янв. 2020 2020-01-03T15:31:59+03:00

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В Кузбассе пройдет фестиваль «Валенок-SNOW». Участники мероприятия смогут выиграть ценные призы, поучаствовать в показе новой коллекции валенок, а также потанцевать.

Все любители национальной русской обуви соберутся в субботу, 4 января, в Осинниках. Гостей ждет развлекательные мероприятия: футбол в валенках, перетягивание каната в валенках, бег в мешках в валенках, «МеткоВаЛ» - конкурс на меткое бросание валенка в цель, «ВалоПрыг» - конкурс на прыжки через скакалку в валенках и многое другое.

Также каждый сможет поучаствовать в семейных гонках на ватрушках «Прокатись -2020», ответить на вопросы викторины «Русские валенки», стать участником конкурса частушек о валенках «Валенки, валенки».

– Самые творческие жители города примут участие в дефиле коллекции валяных авторских изделий «ВаленModel». Завершится мероприятие танцевальным флэш-мобом в валенках «Вален – dance», – сообщают в администрации Кемеровской области.

Все участники получат памятные подарки, а победители конкурсов – ценные призы.

ИСТОЧНИК KP.RU