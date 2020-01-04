2020-01-04T04:02:07+03:00
Общество

Избиением заключенных в СИЗО Кузбасса заинтересовался следком

Ранее сообщалось, что прокуратура проведет проверку в изоляторе
Яна ПОПОВА
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Избиением заключенных в СИЗО Кузбасса заинтересовался следкомИзбиением заключенных в СИЗО Кузбасса заинтересовался следкомФото: Асхат БАРДЫНОВ
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Следственный комитет возбудил уголовное дело после публикации в сети видео с избиением заключенных в СИЗО Кузбасса по статье «Превышение должностных полномочий с применением насилия».

Следователи предполагают, что действия происходили весной 2017 года во время досмотра одной из камер. Туда сразу отправилась следственная группа, которая нашла сотрудников, участвовавших в избиении, и заключенных, которые стали жертвами.

– Сотрудники СИЗО № 4 города Анжеро-Судженска допрошены. Установлено, что в этот день в СИЗО работали приданные силы ЛИУ-21 из Тайги. Сейчас определяются их личности. В ближайшее время будут проведены следственные действия с участием администрации СИЗО № 4 и ЛИУ -21, – рассказали в Следственном комитете по Кемеровской области.

Напомним, ранее сообщалось, что прокуратура Кузбасса проверит изолятор, где сотрудники избивали заключенных. Видео с насилием в отношении мужчин попало в сеть. На кадрах видно, как сотрудники СИЗО бьют заключенных руками по шее и голове, заставляя выйти из камеры и встать у стены.

ИСТОЧНИК KP.RU

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