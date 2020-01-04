На двух заправках в Кемерове нашли некачественное топливо

4 Янв. 2020 2020-01-04T09:19:26+03:00

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Росстандарт опубликовал список АЗС, на которых в 2019 году были зафиксированы факты продажи фальсифицированного топлива. Исследование проводилось в рамках информационного проекта «Топливо без обмана».

Согласно документу, на двух заправках в Кемерове были нарушены требования технического регламента Таможенного союза «О требованиях к автомобильному и авиационному бензину, дизельному и судовому топливу, топливу для реактивных двигателей и мазуту». В частности на АЗС «Для Вас» (302 километр автодороги М-53) было зафиксировано фактическое значение по массовой доле серы 57,4 мг/кг при норме не более 10 мг/кг (дизтопливо ДТ-З-К5). А на АЗС «Сервис Ойл» на улице Коммуны, 18а показатель «массовая доля серы» фактически составил 14,9 мг/кг при норме не более 10 мг/кг (бензин АИ-92-К5).

Отметим, что ранее Росстандарт опубликовал карту качества топлива России с информацией по регионам. Кузбасс попал в число субъектов, где риски заправиться некачественным топливом минимальны.

ИСТОЧНИК KP.RU