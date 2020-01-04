2020-01-04T10:17:10+03:00
Общество

В Кузбассе пройдет «Рождественский Кубок ползунков - 2020»

В соревнования определят сильнейших легкоатлетов в возрасте от 7 до 17 месяцев
Ирина АВТУШКО
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В Кузбассе пройдет «Рождественский Кубок ползунков - 2020»В Кузбассе пройдет «Рождественский Кубок ползунков - 2020»Фото: Мария АНАНОВА
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В Кузбассе 6 января пройдет пятый «Рождественский Кубок ползунков – 2020». Соревнования состоятся в Топках в спорткомплексе «Олимп».

В состязаниях, которые стартуют в 11.00, примут участие юные спортсмены в возрасте от 7 до 17 месяцев. Малышей разделят на три возрастные категории. Во время конкурсных забегов они преодолеют дистанцию в 7-10 метров разными способами: «Ползунки» - только ползком, «Ваньки-встаньки» – ползком или бегом, «Бегунки» – только бегом. В это время родственники будут прилекать детей разными способами, чтобы помочь ему быстрее прийти к финишу.

-Все без исключения будут награждены памятными вымпелами, значками, игрушками, - рассказали в администрации области. - А самые шустрые малыши и малышки, показавшие лучшее время на дистанции, станут победителями и призерами соревнований и будут награждены Кубками, дипломами, медалями и призами.

ИСТОЧНИК KP.RU

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