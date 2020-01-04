2020-01-04T11:16:07+03:00
Общество

Кузбасские синоптики дали прогноз погоды на воскресенье

5 января в области будет тепло
Ирина АВТУШКО
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Кузбасские синоптики дали прогноз погоды на воскресеньеКузбасские синоптики дали прогноз погоды на воскресеньеФото: Алексей ФОКИН
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Синоптики Кемеровского гидрометцентра рассказали о погоду в Кузбассе в воскресенье, 5 января. Зима пока не спешит пугать жителей области крепкими холодами.

В ночь на воскресенье по области прогнозируется -4…-9 градусов, местами до -16. Днем столбики термометров покажут 0…-5 градусов, а местами до -10 градусов. Будет дуть юго-западный ветер с порывами до 13 метров секунду ночь и до 15 метров в секунду днем. Синоптики обещают облачную погоду, в отдельных районах возможны небольшой снег и метели.

В Кемерове ночью 5 декабря ожидается -7…-9 градусов, днем потеплеет до -1…-3 градусов. В этот день будет облачно, возможен небольшой снег.

ИСТОЧНИК KP.RU

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