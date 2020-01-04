2020-01-04T14:35:46+03:00
Общество

Молодого мужчину почти месяц безуспешно разыскивают в Кузбассе

Житель поселка Бабанаково ушел из дома еще 9 декабря
Ирина АВТУШКО
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Молодого мужчину почти месяц безуспешно разыскивают в Кузбассе. Фото: "Лиза Алерт"/ vk.comМолодого мужчину почти месяц безуспешно разыскивают в Кузбассе. Фото: "Лиза Алерт"/ vk.com
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В поселке Бабанаково города Белово пропал Иван Жданкин 1991-го года рождения (28 лет). Его местонахождение неизвестно с 9 декабря 2019 года.

Приметы: рост 160 сантиметров, худощавого телосложения, волосы светло-русые, глаза голубые.

По информации, которой поделились у себя на официальной странице в соцсетях волонтеры поисково-спасательного отряда «Лиза Алерт», в день исчезновения мужчина был одет в черную рабочую куртку, черные штаны, утепленные галоши, белую шапку.

Все, кто владеет какой-либо информацией о пропавшем, просят сообщить по телефону горячей линии: 8-800-700-54-52 или 112. В поиске волонтерам требуется помощь добровольцев.

ИСТОЧНИК KP.RU

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