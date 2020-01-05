Сурхури, келедо и пельменек: кузбассовцев ждет неделя национальных праздников

5 Янв. 2020 2020-01-05T04:06:22+03:00

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Предстоящая неделя окажется богатой на национальные праздники. Кузбассовцы смогут отметить сурхури, келедо и пельменек.

Сулхури – это чувашское Рождество, его будут отмечать в деревне Чуваш-Пай Гурьевского района 6 января с 14.00. Традиционно праздник отмечается в период зимнего солнцестояния и может длиться неделю. Во время празднования с гостями праздника будут проводиться обряды, призванные обеспечить хозяйственные успехи, благополучие людей, хороший урожай и приплод скота в новом году. В театрализованном представлении примут участие дети, которые обойдут дворы односельчан с поздравлениями. Взамен хозяева одарят их различными сладостями. В гостеприимных дворах будут играть в национальные игры, исполнять чувашские песни и танцы.

А 7 января в сельском Доме культуры деревни Шанда этого же района начнутся телеутские вечерки «Келедо». Они будут проходить несколько дней - 7, 11, 14 и 19 января с 20.00. Участники праздника договариваются до начала мероприятия, в каком составе придут. При этом все будут соблюдать обязательное условие — каждый приходит ряженым, головы и лица участников скрыты под платками.

Еще один национальный телеутский праздник «Пельменек» пройдет в клубе «Телеут» в Белове. Празднование намечено на 18 января. Гости праздника будут стряпать пельмени, куда по традиции нужно подкладывать монетки, рассказывать легенды и сказки, отгадывать загадки, петь национальные песни.

ИСТОЧНИК KP.RU