В Кузбассе за безопасностью детского отдыха следят «снежные патрули»

5 Янв. 2020 2020-01-05T06:44:28+03:00

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С начала зимы Кузбассе безопасность детского отдыха взята под контроль так называемыми «снежными патрулями». Сотрудники ГИБДД вместе с родителями, учителями и волонтерами обследуют улицы в городах и районах для выявления опасных мест.

В целях предупреждения несчастных случаев в рамках профилактических рейдов уже было обследовано около 700 объектов детского отдыха. Главной целью «снежных патрулей» являются несанкционированные снежные и ледяные спуски, которые находятся рядом с проезжей частью. С начала сезона выявлено и ликвидировано уже 60 таких стихийных спусков. Также с детьми проведены профилактические беседы и разъяснена опасность игр вблизи дороги.

- Если вы стали очевидцем того, что дети приспособили для зимних забав снежные спуски и горки, расположенные вблизи проезжей части, либо выходящие непосредственно на дорогу, сообщите об этом работникам коммунальных служб или сотрудникам территориальных подразделений ГИБДД для принятия своевременных мер по их ликвидации, - отметили в ГУ МВД по Кемеровской области.

ИСТОЧНИК KP.RU